Homem é preso com armas de fogo em borracharia

Um homem foi preso com um armas de fogo em borracharia de Dourados. O autor foi detido na posse de uma pistola PT 24/7 TAURUS calibre 9mm e um revólver marca TAURUS calibre 38.

Os policiais receberam informações de que o indivíduo estaria armazenando várias armas de fogo na Aldeia Jaguapiru, mais exatamente numa borracharia às margens da MS-156.

Os policiais encontraram as armas embaixo de uma prateleira. Diante disso, o autor foi encaminhado para a sede da DEFRON, juntamente com as armas de fogo e autuado em flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena varia de 01 a 03 anos de detenção.