A PM prendeu na noite desta quinta-feira (15), um homem de 57 anos com uma pistola e várias munições escondidas em sua casa no bairro Universitário, em Campo Grande. O flagrante aconteceu por volta das 20 horas desta quinta (15), quando os militares que faziam rondas pela região desconfiaram da atitude do homem, que ao ver a viatura demonstrou nervosismo, sendo ele abordado. Com o homem foi encontrada a arma e um carregador com 13 munições. Ele ainda disse aos policias que na residência dele havia mais munições. Já na casa, os militares encontraram, em cima da geladeira, 13 munições de 9 mm, mais oito munições de .38, e uma munição .357. O homem contou que a pistola e as munições haviam sido pagas em penhora, no valor de R$ 5 mil, mas que só tinha aceitado o valor de R$ 3 mil e que era comum este tipo de negociação que fazia.