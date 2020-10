BATAGUASSU – MS (Correspondente) – Nesta quarta-feira (28), a PRF apreendeu 20 mil maços de cigarros contrabandeados e 10 celulares de origem estrangeira na BR-267. A apreensão ocorreu durante fiscalização na rodovia. Os agentes tentaram abordar um veículo VW/Santana, com placas de Santo Anastácio/SP, mais o motorista não parrou e apreendeu fuga. Após alguns quilômetros de perseguição, o veículo foi abordado e o motorista contido. No interior do veículo foram encontrados os maços de cigarros, além de aparelhos celulares. O motorista (42), confessou ter adquirido as mercadorias no Paraguai e levaria até Presidente Venceslau/SP. Diante dos fatos, o motorista foi preso e encaminhado juntamente com o veículo e as mercadorias para a Polícia Federal em Três Lagoas.