O vendedor Fabiano Rios Ferreira, 44 anos, foi preso ontem (11), durante Operação Recurso Privilegiado, realizada pelo do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com diversos documentos falsos em uma residência na Rua dos Poetas, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

No imóvel, os policiais encontraram nove CNHs (Carteira Nacional de Habilitação), cinco RGs e um CPF. Os agentes encontraram uma munição de calibre .357. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse que pagou R$ 100 pelos documentos, com dados em branco e ia vender por R$ 150.

Uma das CNHs estava com a foto de Fabiano e usava o nome de Reginaldo de Souza. Ele disse que utilizava o documento porque não tem carteira de habilitação.

Rios disse que comprou os documentos de um homem identificado apenas como Alemão, que reside na Vila Nhanhá.

Ele foi encaminhado para a Dedfaz (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários) e passa por audiência de custódia nesta quarta-feira (12), no Fórum de Campo Grande.