Homem é preso com fios furtados no Aero Rancho

Com reboque improvisado, homem é preso com 40 kg de fios furtados no Aero Rancho em Campo Grande. O suspeito teria furtado os cabos de uma caixa subterrânea de empresas de telefonia e internet na região. Ele improvisou um reboque, em uma motocicleta, para transportar os cabos furtados.

Os policiais o flagraram enquanto ele cortava mais fios da caixa. O suspeito estava com duas mochilas. Uma delas estava com ferramentas como dois alicates, um martelo, um facão, uma trena, uma serra, duas facas, uma chave inglesa e uma chave de fenda.Na outra mochila continha controle remoto de vídeo game, caixa de som pequena e diversos fios furtados.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado a DEPAC CEPOL que registrou o caso como furto qualificado.