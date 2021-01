TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Um jovem (25) foi preso na tarde de terça feira (29) com maconha e haxixe, além de R$ 272,00 após tentar fugir da abordagem policial. Por volta das 16h30, durante o patrulhamento preventivo pela Rua Fariza Zaguir no bairro Paranápunga, um homem de 25 anos conhecido pelo apelido “frajola” estava sentado em frente de sua residência, e momento em que avistou a viatura, se levantou rapidamente e correu para o interior do imóvel.

Diante da fundada suspeita, os policiais o perseguiram e viram o momento em arremessou no chão 01 porção de maconha. Ao alcança-lo, foi realizada busca pessoal e localizado consigo a quantia de R$ 272,00. Em vistoria no imóvel, foi apreendido uma porção de haxixe. Diante do exposto, “frajola” foi conduzido e apresentado na delegacia juntamente com o entorpecente apreendido.