Um homem de 49 anos morador da Rua Evelina Selingardi, no Parque do Lageado foi preso durante a Operação Ataceli deflagrada contra crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Campo Grande (MS). De acordo com a Polícia Civil foram apreendidas 11 munições na sua residência do suspeito, sendo 8 calibre.635, duas calibre .40 e mais um calibre .38. Ele acabou detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e foi encaminhado para a delegacia.