DOURADOS-MS (Correspondente) – DOF apreendeu um Fiat Uno na manhã de hoje (22) carregado com 1.800 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante ocorreu no âmbito da Operação Hórus. O motorista relatou que havia sido contratado para buscar a carga em Ponta Porã e entregaria em Campo Grande. Diante dos fatos ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Federal da Cidade.