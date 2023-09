Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) realizou nesta sexta-feira, 08/09, a prisão de um indivíduo pelo crime de tráfico de Drogas. E a apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime.

O adulto foi preso na Rua Mitsuyo Aratani, bairro Parque do Lageado, no momento em que comercializava entorpecente, em plena luz do dia, em via pública. Com ele foram apreendidos R$ 60,00 e 64g de maconha.

O adolescente foi apreendido na mesma rua, no mesmo bairro, porém, estava vendendo o entorpecente em outro ponto. Com ele os policiais localizaram R$ 74,00, 94g de maconha e 23 pinos de cocaína.