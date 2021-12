CORQUINHO-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu na quarta-feira, 22/12, um homem de 56 anos por uso de documento falso e falsidade ideológica. A prisão aconteceu em frente a um cartório localizado na rua Paulo Vieira Barbosa, no centro de Corguinho, no momento em que o estelionatário tentava autenticar mais um documento falso no cartório da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), no último dia 15/12, o autor C.A.F. esteve no cartório de serviço notorial e registro civil de Corguinho, juntamente com M.L.G., para fazer uma procuração pública, no entanto foi verificado que o RG utilizado em nome de M.L.G. era falso. Diante dos fatos o tabelião oficial procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Na delegacia, durante a confecção do BO, ao consultar os nomes dos envolvidos, verificou-se que C.A.F. possuía um mandado de prisão em aberto, da Comarca de Paranaíba/MS. Deu-se início a um trabalho de investigação por meio da Delegacia de Corguinho e os policiais descobriram que o suspeito possivelmente estaria na cidade na data de hoje.

Foi solicitado apoio da Polícia Militar e durante diligências o suspeito foi localizado próximo ao cartório da cidade. O homem ainda tentou apresentar documento falso e mentir o nome aos policiais, mas acabou preso.

Com ele foram localizados vários documentos em nome de terceiros, além de talões de cheques e cartões de bancos. Ele foi preso e conduzido para a delegacia e posteriormente para o sistema prisional.