Homem é preso em Dourados por simular furto de veículo, para dar golpe no seguro

Nesta sexta-feira, 26/05, S. S. C., 41 anos, procurou a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados/MS, para registrar o furto de um caminhão de propriedade da empresa onde trabalha. Após trabalho investigativo, ele acabou preso em flagrante por estelionato e falsa comunicação de crime.

Segundo a versão do até então vítima, ele estava em deslocamento com o veículo desde o estado de Minas Gerias até esta cidade de Dourados, com uma carga de peixes. No período da noite, quando parou para dormir em uma pousada na Vila Industrial, o veículo teria sido subtraído.

Após recebimento da notícia, a Seção de Investigação da 2ªDP iniciou diligências e conseguiu constatar que, na verdade, o veículo teria ido no dia anterior para a cidade de Ponta Porã/MS, ao contrário da versão apresentada, fazendo surgir suspeitas de que tivesse sido vendido no Paraguai para pagamento de seguro, no golpe popularmente chamado como “Golpe do Seguro”.

Como as informações fornecidas pela suposta vítima não coincidiam com os fatos, ela decidiu confessar que teria recebido o valor de R$ 7.000,00 para levar o caminhão até o país vizinho, onde um comprador já o esperava.

Diante da situação, o motorista foi autuado em flagrante e conduzido à carceragem, onde aguardará audiência de custódia.