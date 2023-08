Homem é preso em flagrante durante a 2ª edição do “MS Em Ação: Segurança e Cidadania”, após golpear a esposa com faca em Amambai

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, neste sábado, 26/08, em Amambai, durante a 2ª edição do programa “MS Em Ação: Segurança e Cidadania”, que foi realizado no município na sexta e no sábado, para garantir atendimento aos mais de 10 mil indígenas das etnias Guarani-Kaiowá, que vivem no município de Amambai/MS.

Dentre os serviços prestados pela Polícia Civil no evento foram confeccionados boletins de ocorrência, oitivas e pedido de medida protetiva de urgência. Desse modo, no momento em que uma mulher estava sendo atendida, os policiais civis tomaram conhecimento de que ela teria sido vítima de violência doméstica no âmbito familiar e que o autor seria o seu esposo, o qual teria lhe desferido golpes de faca contra ela.

Em posse de tais informações, a equipe de policiais plantonistas se deslocaram até o local dos fatos e conseguiram localizar e prender R.A. (28). Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe e permanece a disposição da justiça. A vítima foi amparada pela equipe integrante da Sala Lilás e teve todos os seus direitos garantidos.

A Delegacia de Amambai reforça seu compromisso em prevenir, combater e enfrentar todos os tipos de violência contra a mulher.