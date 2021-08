NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira (31) um jovem de 29 anos após ele roubar um estabelecimento comercial. O autor foi abordado quando saía do local. Com ele foi encontrado 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica, 01 (uma) lata de refrigerante e a quantia de R$ 439,00. Dessa forma, o autor foi preso, bem como as bebidas e o dinheiro foram apreendidos pela guarnição policial militar.