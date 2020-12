Policiais civis do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia da Capital efetuaram diligências na tarde de quinta-feira (10) para esclarecer um furto ocorrido em uma Chácara situada na Estrada Velha da Gameleira prenderam o suspeito do roubo e recuperaram o bem furtado.

Na quarta-feira (9), os investigadores realizavam diligências pela BR 262 quando avistaram um homem que transportava um aparelho de som no ombro. Ao parar a viatura para fazer a abordagem o indivíduo fugiu para dentro da mata que margeia a rodovia carregando o aparelho de som. Os policiais entraram na mata e fizeram uma varredura para efetuar sua captura, porém o homem conseguiu se esconder e evadir do local.

Ontem (10), a equipe policial empreendeu várias diligências pela localidade e conseguiu a informação de que uma pessoa estaria vendendo um aparelho de som com as mesmas características do que havia sido furtado.

Os policiais chegaram em uma residência na Rua Cláudio Gilberto Botter, no Bairro Pedro Teruel, onde encontrou o suspeito, de 33 anos, que de pronto foi reconhecido como sendo o indivíduo que havia empreendido fuga pela mata no dia anterior, na estante de sua sala estava o aparelho de som furtado que estava utilizando como se fosse dele.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o objeto furtado para a 5ª DP. Onde foi apresentado para a Autoridade Policial para as providências cabíveis. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o aparelho de som foi devolvido a vítima.