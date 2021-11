PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Um homem de 31 foi preso em flagrante na terça-feira (23) portando uma pistola israelense no bairro Jardim Primavera na cidade. A abordagem ocorreu por volta das 17h30 quando o indivíduo estava em um veículo Volkswagen Jetta. Ao ser parado pelo policiais apresentou nervosismo teve o carro verificado momento em que foi localizado pelos militares, uma pistola Jericho de fabricação israelense. Ele confessou que em sua casa havia mais munições guardadas em um guarda-roupas. Além de dizer que andava com a pistola para sua segurança, mas não revelou se estava recebendo ameaças e nem o valor que havia pago pela arma. Na casa do autor, os policiais encontraram 50 munições de calibres 9mm de duas marcas diferentes. Ele acabou preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia.