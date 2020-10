TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – A PM prendeu na madrugada de domingo (18) um homem furtando um supermercado na cidade. Os policiais visualizaram o indivíduo com um saco plástico em frente a um supermercado, e ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito largou o volume e saiu correndo sendo capturado, e de imediato foi localizado consigo 1 garrafa de vodca, vários isqueiros e 2 caixas de bombom.

Ele confessou o furto e declarou que arrombou a porta do estabelecimento comercial com o auxílio de uma turquesa. Em checagem de dados constatou que o autor é reincidente no crime de Furto qualificado visto que já vinha furtado um supermercado bairro Ipacarai e em uma loja de ferragens no bairro Bela Vista e atualmente deveria estar cumprindo regime semiaberto. Diante do fato, o acusado foi conduzido e apresentado juntamente com a mercadoria recuperada na Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas legais cabíveis.