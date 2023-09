Homem é preso pela Polícia Civil em Fátima do Sul, por posse ilegal de arma de fogo e munições

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Fátima do Sul, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 20/09, um homem por posse ilegal de arma de fogo e munições. Com ele os policiais encontraram duas espingardas.

De acordo com as informações levantadas, os policiais civis estavam em uma investigação de furto de bicibletas, quando receberam informações de que um homem de 32 anos estava na posse de arma de fogo, na zona rural do município.

Os policiais civis foram até o local para checar os fatos e apreenderam uma espingarda calibre .22, uma espingarda aparentemente de pressão, um cano de aproximadamente 50cm, utilizado para disparo de balote de chumbo, além de diversas munições. O autor autor não apresentou nenhum documento de registro ou posse dos objetos, por isso foi autuado em flagrante.

A 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul esclarece que informações e denúncias podem ser realizadas através dos telefones (67) 9 9891-1063 e (67) 9987-9092.