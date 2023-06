Homem é preso pela Polícia Militar conduzindo motocicleta embriagado e sem CNH em Bataguassu

Bataguassu (MS) – Na madrugada de domingo (04), policiais militares em Bataguassu prenderam um homem de 22 anos conduzindo uma motocicleta embriagado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

As Equipes realizavam rondas pela Rua São José, quando se depararam com um indivíduo pilotando uma motocicleta Honda CG 160 de cor azul, cujo escapamento apresentava alterações, causando ruído excessivo. Foi realizada a abordagem e solicitado ao condutor que descesse da moto. Durante os procedimentos, ficou constatado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como dificuldade no equilíbrio e forte odor etílico.

Ao ser questionado, relatou que a moto seria de um amigo e que também não possuía Habilitação.

Diante dos fatos ele foi preso e apresentado ao 1º DP, para devidas providências.

Assescom 7ª CIPM