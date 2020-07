ANAURILÂNDIA-MS (Correspondente) – Motorista é preso no domingo (26) por embriaguez ao volante e posse der droga. Após denúncias de um Fiat Uno ocupado estar transitando em atitudes suspeitas pela cidade a guarnição logrou êxito em aborda-lo. Ao solicitar a documentação pessoal e do veículo, foi constatado que o motorista apresentava forte odor etílico. Ao descer do carro, ele teve dificuldade em permanecer em pé. No carro foi localizado 5 latas de cervejas, duas recentemente abertas. Na revista pessoal foi apreendido porção de cocaína num dos bolsos. Indagado, disse que estava “bebendo” desde as 10:00 da manhã. Sobre a droga disse que usaria com seu amigo.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão, sendo o mesmo conduzido à DP onde foi apresentado para providências.