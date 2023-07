Homem é preso por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha em Campo Grande

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante sob a acusação de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, de apenas seis anos de idade, em Campo Grande..

O abuso foi flagrado pela mãe da vítima, que surpreendeu o autor com a mão nas partes íntimas da criança, e gritou por socorro. O autor fugiu da casa e a mãe foi à delegacia para registro da ocorrência.

De posse das informações sobre o suspeito, a equipe plantonista da Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), com apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), iniciou trabalho investigativo e conseguiu localizar, abordar e prender o autor que estava escondido próximo a uma casa abandonada, na região do bairro Jardim Noroeste.

O autor foi autuado em flagrante pela Polícia Civil e aguarda a realização da audiência de custódia, tendo sido representada ao Poder Judiciário a conversão da prisão em flagrante em preventiva.