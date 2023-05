Homem é preso por estupro de vulnerável em MS

A Polícia cumpriu um mandado de prisão por estupro de vulnerável contra um jovem de 27 anos praticado em 24/04 em Amambai. A vítima tem problemas neurológicos e a família procurou a Delegacia relatando que além dos abusos cometidos na residência, o autor teria apontado para a vítima uma espingarda calibre 12.

A delegada responsável pelo caso, Alana Tíssia representou pela busca e apreensão e pela prisão preventiva do indivíduo. Porém o autor havia fugido até então para lugar desconhecido. A continuidade das investigações foi fundamental para a localização do autor na cidade e a ação conjunta entre as forças policiais foi de fundamental importância para a localização e prisão do autor.