Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso agora a tarde pelo crime de estupro de vulnerável, em Campo Grande/MS. De acordo com as informações da DEPCA o crime ocorreu em 2015. Na época o mesmo já havia sido investigado e condenado, porém não havia sido localizado para o cumprimento da pena. O cumprimento do mandado de prisão se deu no Distrito de Anhanduí. Ele será levado direto ao presídio estando à disposição da justiça.