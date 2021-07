PARANAÍBA-MS (Correspondente) – Um indivíduo de 35 anos cumprindo pena em regime aberto foi preso por tentativa de furto de dois celulares. A polícia foi informado da ocorrência via 190. No local no Bairro Maria Salomé o autor do furto tentado estava imobilizado pelos bombeiros. A vítima um homem de 31 anos relatou que deixou na mesa da sua varanda dois celulares e alguns objetos. Quando voltou surpreendeu o larápio tentando furtá-lo. Ele fugiu sem concretizar o ator criminoso. Os policiais conduziram o autor até a Delegacia de Polícia para os trâmites legais.