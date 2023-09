Homem é preso por furto qualificado e corrupção de menores em Fátima do Sul

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Fátima do Sul, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 20,09, um homem por furto qualificado e corrupção de menores. Homem e adolescente surpreendidos após terem furtado uma bicicleta. Eles confessaram diversos outros furtos do mesmo tipo de veículo ocorrido na cidade.

Segundo apurado, foi registrado ontem, 19/09, no plantão da 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, o furto de uma bicicleta ocorrido em frente a um estabelecimento comercial da cidade, localizado no Jardim dos Ipês. Imediatamente foram iniciadas diligências visando a apuração da autoria e recuperação do objeto subtraído.

De posse das imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento, os investigadores reconheceram um dos autores como sendo um adolescente de 16 anos de idade. Procurado, o jovem prontamente confessou a autoria do delito e indicou que quem teria cometido o furto juntamente com ele seria um homem de 20 anos.

Após diversas buscas ininterruptas, na manhã de hoje, o homem foi localizado e confessou o crime. Além disso apontou um local onde estariam diversas bicicletas furtadas nos últimos dias e informou que como estratégia para que os objetos não fossem reconhecidos, a dupla, juntamente com outras pessoas, desmontava os veículos e juntava peças de umas em outras, descaracterizando as originais, além de pintar, raspar e atear fogo, dificultando a localização e identificação por parte da vítima ou da Polícia.

O bem subtraído foi apreendido e devolvido ao real proprietário. As demais bicicletas também foram apreendidas e as vítimas de diversos registros de furtos registrados nos últimos dias serão intimadas para tentarem reconhecer seus bens.

Em razão de todos os fatos, o homem de 20 anos recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de furto qualificado por concurso de pessoas e corrupção de menores, os quais tem pena de reclusão, de dois a 8 oito anos.

A 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul esclarece que informações e denúncias anônima podem ser realizadas através dos telefones (67) 9 9891-1063 e (67) 9987-9092.