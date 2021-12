Na manhã de quinta-feira dia 23/12/2021 a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Naviraí, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo de 31 anos, pelo crime de homicídio na forma tentada. Após tomarem conhecimento dos fatos os investigadores do SIG receberam diversas informações sobre as características do autor e conseguiram identificá-lo

Após descobrir quem teria sido o responsável pelo crime, os investigadores realizaram buscas com intuito de localizá-lo, vindo a encontrá-lo quando este chegava em sua residência. Ao ser abordado o suspeito confirmou aos investigadores ser o autor dos fatos, indicando também onde a arma utilizada no crime estava guardada.

Já na residência do suspeito, os investigadores localizaram dentro do guarda-roupas uma pistola TAURUS modelo G2C calibre 9mm, a qual foi apreendida. Posteriormente ele foi apresentado na Primeira Delegacia de Polícia Civil onde a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante.

O CRIME

Na noite de 22/12/2021 dois jovens foram atingidos por disparo de arma de fogo, conforme imagens obtidas pela polícia, um dos jovens estava andando de bicicleta, e o outro estava em pé na calçada, quando um veículo FIESTA de cor prata se aproximou e abordou o jovem de bicicleta e teria dito para ele colocar a mão na cabeça, os jovens passaram então a questionar a abordagem, sendo que então o suspeito se dirigiu até o carro e retornou realizando um disparo. O jovem de 21 anos foi atingido no braço, já o rapaz de 18 anos foi alvejado com um tiro na região da cabeça. Após efetuar o disparo o suspeito fugiu em seu veículo tomando rumo ignorado.