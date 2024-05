A Polícia Federal prendeu um homem por crime de moeda falsa em Aquidauana. A prisão em flagrante ocorreu quando o indivíduo recebia, em sua casa, uma encomenda postal contendo dez notas falsas de R$ 100,00. Ele foi indiciado por crime de moeda falsa e encontra-se à disposição da Justiça Federal.

As investigações da Polícia Federal, que contam com o apoio dos Correios, continuam com o objetivo de identificação envolvidos e coibir este tipo de crime.