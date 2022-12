A Polícia Civil prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e posse de munições de uso restrito em Paranhos. De acordo com as informações levantadas, a ordem judicial foi expedida pela justiça paulista, no âmbito da operação Varsóvia, em investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, com a finalidade de apreender documentos, celulares, e demais objetos de interesse.

Na posse do investigado, os policiais apreenderam uma pistola Glock 9mm, 90 munições calibre 9 mm, 8 munições calibre .32, 01 munição calibre .45, 01 munição calibre .38, 01 munição calibre 454 (uso restrito), 01 munição calibre 762/39 (uso restrito) e 9 carregadores, sendo um deles estendido, com capacidade para 30 munições, além de 8 carregadores com capacidade para 17 munições.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranhos para as providências legais, local em que foi ratificado a prisão pela Autoridade Policial. Em interrogatório, o indivíduo confessou que comprou a arma na cidade de Paranhos-MS, para defesa pessoal, tendo comprado algumas munições no país vizinho (Paraguai). Dessa forma, a Polícia Civil retirou, no dia de hoje, uma arma de fogo e várias munições portadas de maneira ilegal, evitando delitos que poderiam ser causados.

Participaram da Operação equipes do GARRAS, Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Amambai-MS, em conjunto com policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Delegacia de Polícia Civil de Araçatuba-SP.