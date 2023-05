Homem é preso por posse ilegal de arma de uso restrito e ameaça

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Campo Grande-MS, prendeu nesta segunda-feira, 15/05, um homem por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. F.P.T., de 33 anos, foi preso no Bairro Santa Luzia.

Segundo apurado, uma equipe da 2ª DP foi acionada, pois o autor teria apontando uma arma de fogo para outra pessoa. Em conversa com os policiais, o autor admitiu possuir uma arma de fogo (uma pistola, calibre 9mm, Smith & Wesson, com numeração raspada), que, segundo ele, era para se defender.

A arma estava escondida no sofá de sua residência. Ele também informou que já registrou dois boletins de ocorrência contra a vítima R.A., por ameaça.

Na manhã do incidente, R.A. ex-mulher do autor foram até a casa do autuado para buscar o filho em comum, que possuem em guarda compartilhada. O autor alegou que os dois começaram a buzinar insistentemente, o que o deixou irritado e por isso teria ameaçado eles com a arma.