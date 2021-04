Jardim (MS) Quinta Feira (22), duas guarnições de serviço da Polícia Militar, em conjunto com uma equipe da Polícia Civil, cumpriram dois mandados de busca e apreensão domiciliar, em duas residências na cidade de Porto Murtinho. Em uma das casas, os policiais localizaram um revólver calibre.38, uma balança de precisão e duas porções de cocaína. Com o morador do imóvel, foi encontrada a quantia de R$230,00 (duzentos e trinta reais). Diante dos fatos, o indivíduo, de 25 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.