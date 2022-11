Jovem é preso por tráfico de drogas em Aquidauana. De acordo com informações da policiais que o indivíduo adquiriu um celular da marca Iphone, furtado na cidade Anastácio, e que, inclusive, teria pago o aparelho com drogas. Diante disso os militares se deslocaram até a residência do investigado localizando o celular furtado e entorpecentes. Na casa foram apreendidos: 23 porções de pasta base, sendo 22 embaladas em papel alumínio e 01 embalada em plástico branco, totalizando aproximadamente 6,3g. Além de objetos utilizados para o embalo de drogas para o comércio.

Considerando o encontro do celular e dos entorpecentes ele confessou que traficava para sustentar seu vício em drogas e que teria trocado o celular por entorpecentes. Ele foi preso em flagrante por Tráfico de Drogas e por Receptação, sendo representado por sua prisão preventiva.