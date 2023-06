Homem é preso por tráfico de drogas e receptação em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da 5ª Delegacia de Campo Grande, em diligências visando coibir o furto de fiação semafórica e de telefonia, efetuou, na última segunda-feira, 19/06, a prisão de R.F.S., 39 anos, pela prática de tráfico de drogas e receptação. A prisão aconteceu em um imóvel no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, as investigações apontavam que o local tinha como finalidade precípua receptar fiação de cobre produto de furto, sendo que o pagamento era realizado com porções de drogas. Assim, por volta das 10h40min os policiais identificaram o momento em que um indivíduo adentrou ao imóvel monitorado com uma sacola plástica, que no interior havia fiação e de lá logo saiu e foi realizada a abordagem.

Identificou-se, pois, que o abordado trazia consigo uma porção de pasta base de cocaína, droga que ele expôs ter recebido como pagamento da fiação de cobre entregue. Os policiais realizaram a incursão ao imóvel e flagraram o morador trazendo consigo 29.20g de cocaína, grande parte fracionada, além de R$ 795,00, em notas de pequeno valor e moedas. Também foram apreendidos 11kg de cobre.

Diante disso, R.F.S. foi autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas e, referente à fiação de cobre de origem criminosa, por receptação, sendo representado pela decretação da sua prisão preventiva.