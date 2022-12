A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Naviraí, prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e também deu cumprimento a um mandado de prisão existente em seu desfavor. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 13/12, no bairro Vila Nova, em Naviraí-MS.

Segundo o apurado, a Polícia Civil recebeu informações de que uma residência localizada em referido bairro estava funcionando um ponto de distribuição de drogas. Foi feito monitoramento do local, quando, em dado momento, os policiais visualizaram um usuário adquirindo drogas do suspeito.

Diante dos fatos, foi feita a abordagem e captura do indivíduo. Em busca pessoal, foi no localizado no bolso da calça dele R$70,00 em notas de pequeno valor e um aparelho celular marca Xiaomi.

Em vistoria realizada no interior do imóvel, foi localizada uma porção de droga, do tipo crack, pesando 2,8 gramas, suficiente para fazer aproximadamente 15 porções menores. Os policiais apreenderam ainda 04 porções, pesando 4,8 gramas, de droga do tipo maconha, um rolo de papel alumínio parcialmente usado e R$178,00, em notas de baixos valores.

Após confirmar a comercialização de entorpecentes no local, G.F.S., de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi cumprido também um mandado de prisão, expedido em seu desfavor.