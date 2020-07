CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Um homem foi preso na ontem (23) por violência doméstica no município. A vítima (20) relatou a equipe policial que estva na casa de seu cunhado juntamente com seu marido e após ambos irem embora e chegarem em casa, o marido (20) começou a ofendê-la com palavras de baixo calão, e deu um soco em seu ombro direito. A mesma informou que não sabe o motivo da agressão e nem das ofensas recebidas pelo companheiro. A guarnição encaminhou as partes envolvidas para a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências.