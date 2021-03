CAARAPÓ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, através da Delegacia do Município, prendeu em flagrante, na segunda-feira (1), um homem de 30 anos por suspeita de furto de uma oficina de motos na cidade. O indivíduo estava tentando vender as peças em um ferro velho na região. A vítima se deparou com o suspeito saindo da oficina pelos fundos e percebeu que os cadeados do local estavam danificados e diversas peças haviam desaparecido. Após receber a informação sobre o crime, a Polícia Civil foi informada que o possível autor estava com um saco cheio de peças tentando vender no ferro velho. A vítima reconheceu os objetos na delegacia. Há cerca de 15 dias o suspeito havia sido preso em flagrante pelo crime de roubo ao subtrair objetos de um mercado e entrado em luta corporal com o dono do estabelecimento.