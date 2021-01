JARDIM-MS (Correspondente) – A PM prendeu na terça-feira (12) um suspeito de abuso sexual contra animais. Por volta das 08h20min uma guarnição de serviço da PM em Jardim foi acionada para atender a uma ocorrência de zoofilia.

Imediatamente, os policiais se deslocaram até a vila Parque do Sol, onde a comunicante, de 32 anos, relatou que, na noite anterior (11), seu animal de estimação uma cadela havia sumido e ao sair para procurá-lo, foi informada por vizinhos que o animal estaria preso no interior de uma residência. A comunicante foi até o local e avistou por uma janela do imóvel, um homem deitado sobre um colchão, sem roupa, juntamente com o animal, que estava sendo mantido no local, por uma corda em seu pescoço. Logo, a mulher retirou o animal da casa, porém, na manhã seguinte, o animal havia sumido novamente. Então, a comunicante resgatou mais uma vez sua cadela do interior do imóvel e acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos, o suspeito, de 52 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

Conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), em seu Artigo nº 32- Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, prevê como Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

1º – A – Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020).

A Polícia Militar repudia todo e qualquer tipo de agressão a animais e está a disposição para receber e averiguar denúncias. PM 190 / PMA 3251-2043.