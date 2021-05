PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Na noite desta terça-feira (25), a PM abordou um ônibus interestadual que realiza o trajeto de Ponta Porã a Campo Grande/MS. Durante a vistoria foi localizada uma mochila no bagageiro do ônibus com forte odor de maconha, através da ficha individual de identificação de passageiro foi localizado o autor, um homem de 31 anos. Junto ao autor foi aberta a mochila e no seu interior havia quatorze (14) tabletes de maconha, pesando 12 Kg. A droga estava enrolada com fita adesiva em baixo das roupas pessoais do autor. Aos policiais, o homem disse que pegou a droga em um hotel localizado no centro de Ponta Porã, e que receberia R$ 5 mil pelo transporte até Campo Grande/MS.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado até o 1º Distrito Policial juntamente com a droga para que sejam tomadas as providencias cabíveis.