Ao sair da balada, homem é sequestrado por garota de programa na Capital. Ao passar pela Rua Dom Aquino avistou uma mulher que combinou com ele que arrumaria uma profissional do sexo. Ambos se dirigiam até a Vila Nhã Nhã onde permaneceu num sobrado do domingo à noite até às 11 horas de hoje; quando consegui sair sem o carro um Gol. O caso foi registrado como “furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, ou escalada e destreza”, “furto qualificado mediante concurso de pessoas” e “sequestro e cárcere privado”.