PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Ex-marido é apontado como o principal suspeito do assassinado da sua ex-mulher Felipa Moreno Ojeda (33). O corpo dela foi encontrado na quinta-feira (19) enterrado no quintal de casa. De acordo com o Boletim de Ocorrência a irmã da vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia onde comunicou o desaparecimento de Felipa que se deu no dia 16 de maio desde ano, data que foi vista pela última vez no status do WhatsApp.

No depoimento a irmã de Felipa disse que seu irmão se deslocou a casa dela para saber do seu paradeiro. Na ocasião conversou com o ex-marido de Felipa no qual relatou que a vítima teria viajado para Naviraí. Após esse episódio e sem notícias o irmão retornou à casa do homem a procura da mulher.

O ex-marido então explicou que Felipa havia chegado, mas havia deixado a residência numa caminhonete. Ele disse que não consegui ver quem estava no veículo com ela. E desde então não teve mais notícias. Ele ainda se dispôs a ajudar em caso de necessidade. A Polícia informou que o criminoso se encontra foragido e está sendo procurado no Brasil e no Paraguai.