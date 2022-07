Valdemilson Carvalho de Souza encontrou uma fatura na Rua da Divisão e percorreu pelo menos 3 km de bicicleta para devolver o dinheiro no condomínio do Jardim Centenário. Câmeras de segurança filmou ele chegando de magrela devolvendo a fatura e as notas de dinheiro na caixa do correio e vai embora. Em depoimento ele disse que assim que encontrou só pensou em entregar ao dono.