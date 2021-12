A Polícia identificou como Everaldo Sanches, 40 anos, o corpo encontrado na manhã de ontem (9), boiando na região do Porto do Formigueiro, no rio Paraguai. De acordo com o site Diário Corumbaense, a mãe de Everaldo foi à delegacia e relatou que na última segunda-feira (6), o filho foi até o Porto Geral e pulou no rio.

Ela mencionou que o filho dizia que pessoas estavam atrás dele, querendo matá-lo, mas na verdade, estava delirando. Desde que pulou no rio, Everaldo não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou buscas. Everaldo, segundo familiares, demonstrava estar atormentado. Ele foi ao Distrito Policial no domingo (5), dizendo que vários indivíduos estavam atrás dele. Ele ficou aproximadamente uma hora sentado no banco da delegacia, afirmando que ia “aguardar as viaturas chegarem com os mortos”.

Descalço e confuso, ele acabou indo embora. O corpo de Everaldo foi levado até o Porto de Ladário, em avançado estado de decomposição. O caso foi registrado como morte a esclarecer.