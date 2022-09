Homem espanca mulher, tenta invadir o UPA do Santa Mônica e acaba preso em Campo Grande. A esposa após ser espancada deu entrada na unidade médica de emergência. Hora depois o agressor deu entrada com ferimentos no corpo e tentou invadir a área onde estava a companheira hospitalizada. A Guarda Civil Metropolitano prendeu ele por descumprir medida protetiva de urgência sendo encaminhado à Delegacia da Mulher.