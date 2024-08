Homem fere professora com faca após término de namoro

Ex-companheiro fere professora da Escola Municipal Professor Enaldo Manoel de Souza com uma faca após término de namoro no Jordão Alto, no Recife. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio hoje (21) quando estava chegando para trabalhar. O autor estava inconformado com o término do relacionamento.

Segundo informações ele teria discutido com a professora aplicando um golpe mata-leão. O agressor portava uma faca e desferiu um golpe contra a vítima, que foi socorrida pelas mães dos alunos a UPA. Após receber alta registrou um B.O contra o agressor. A escola, que tem cerca de 400 alunos matriculados, suspendeu as aulas no turno da manhã.