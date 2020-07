PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Policiais Militares do DOF prenderam, na noite de ontem (14), um homem (32) que estava foragido da Justiça de São Paulo e um homem (29), por Tráfico de Drogas. Inicialmente, os militares abordaram o motorista e passageiro de um veículo Fiat Uno, que seguiam para Presidente Prudente/SP. Durante as checagens dos dados pessoais localizou-se um Mandado de Prisão a cumprir, em desfavor do motorista do veículo.

Logo em seguida, os policiais abordaram um ônibus de passageiros que seguia de Ponta Porã para Dourados. Na mochila de um dos passageiros estavam sete volumes prensados de maconha. No compartimento de bagagens, mais sete volumes prensados do entorpecente em outra mochila, também do mesmo passageiro. Ao todo foram apreendidos 14 volumes prensados, com peso de 15 quilos da droga.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil do Município onde o homem preso por tráfico permaneceu à disposição da Polícia Judiciária. O homem foragido foi entregue na Polícia Federal de Ponta Porã.