PARANAÍBA-MS (Correspondente) – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (6) um indivíduo que invadiu a oficina da Prefeitura e ameaçou com faca o vigia. Os policiais compareceram ao local e foi informada pelo vigia que quando fazia ronda pelo local e encontrou o homem perambulando pelo local e ao dar ordem para que se retirasse, ele o ameaçou com um facão. O vigia disse que se afastou para pedir socorro a polícia, momento em que o autor fugiu do local. Imediatamente, a guarnição policial realizou diligências e localizou o homem nas proximidades, sendo ele detido e conduzido para a delegacia.