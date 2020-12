CAMPO GRANDE/MS- Ricardo Ajala Júnio (30) foi vítima de tentativa de homicídio com facadas no abdômen e nas costas. O crime ocorreu por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira (24), no Parque Lageado, região sul da cidade. Às 5h51 ele deu entrada na Santa Casa com ferimentos, recebeu atendimento médico, fez curativos e ficou em observação. Mas, horas depois, mesmo sem autorização da equipe de saúde, o Ricardo Ajala Júnior fugiu da Santa Casa e chegou a retirar os curativos. Ele passou mal e ficou em uma calçada na Rua Rui Barbosa, em frente a um ponto de mototáxi. Mas, testemunhas viram o homem passando mal, e chamaram equipe do Corpo de Bombeiros que o socorreu e encaminhou novamente para a unidade de onde havia fugido.

A assessoria de comunicação da Santa Casa informou que ele está estável e passou novamente por avaliação médica. A polícia, agora, também investiga a tentativa de homicídio sofrido por Ricardo Ajala, e por que ele fez questão de fugir do hospital.