Marcelo Adriano Herculano Volpi, 49 anos, foi assassinado na noite de ontem (1°), na Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Barão do Rio Branco, no bairro Amambai, em Campo Grande. Conforme a Polícia Civil, Marcelo levou duas facadas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu dentro da viatura de socorro.

A Polícia Militar foi acionada e testemunhas contaram que dois homens executaram a vítima e deixaram o local, sentido avenida Afonso Pena. Os policiais realizaram rondas e encontrara o suspeito, identificado como André Luis da Silva dos Reis, 27 anos, escondido em um quarto. Ele disse que assassinou Marcelo para se defender. O suspeito contou que Marcelo, vulgo Bala, pediu uma quantia em dinheiro para ele.

Após falar que não tinha, ele alega que Marcelo tirou uma faca da cintura e tentou desferir golpes. André afirma que tomou a faca de Marcelo e desferiu dois golpes. Ele afirma que agiu sozinho. Questionado sobre outro rapaz que estava no momento do crime, ele afirma que era seu amigo, mas que não teve participação. Reis foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Créditos: TopMidiaNews