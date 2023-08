Homem leva surra após esfaquear ex-esposa em pesqueiro

Com ciúmes, homem esfaqueia ex-mulher e amigo em pesqueiro de Paranaíba. Antes de ser detido pela polícia tomou uma sova dos frequentadores do local. O segurança precisou intervir para que a situação não evoluísse para algo pior.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima separada do homem há dois meses, mas nesse período, o acusado não aceitava o término e ficava ligando insistentemente para a ex-mulher. Ela já tinha uma medida protetiva de urgência contra ele devido à separação. O autor foi encaminhado ao Hospital com traumatismo cranioencefálico leve, escoriações nos braços, lombar e na cabeça.

Após alta médica, ele foi encaminhado ao xilindró e autuado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, tentativa de feminicídio e descumprir medida protetiva de urgência.