Homem (41) manda nudes para mulher errada e tem fotos espalhadas no WhatsApp. Ele relatou que enviou as fotos por engano a uma conhecida e ao perceber o erro pediu desculpas a ela e o companheiro. No entanto as imagens já haviam sido espalhadas nos grupos de WatsApp. A vítima então procurou a DEPAC Comunitária pra registrar um B.O por divulgação de pornografia.