Após matar a namorada Mayda Elizama Gonzaga Jorge Xavier, de 31 anos em SP, homem (51) foge e é preso em São Gabriel do Oeste. A mulher foi encontrada morta na noite de segunda-feira (21) dentro da casa do companheiro no Bairro Jardim Santa Teresinha, em Américo Brasiliense, em São Paulo. Ele foi preso durante abordagem da PRF sendo encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.