Homem mata jovem ao ver ‘concorrência’ com garota de programa na Vila Margarida

Jovem de aproximadamente 25 anos foi assassinado na casa de uma garota de programa, situada na Rua Juktshiro Myashiro, na Vila Margarida, Campo Grande. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (22).

Conforme o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, a Polícia Militar (PM) foi chamada para uma ocorrência de esfaqueamento no endereço mencionado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros Militar prestaram os primeiros socorros à vítima, mas, apesar das tentativas de reanimação, a vítima faleceu.

A testemunha, identificada como garota de programa, relatou que estava com a vítima em seu quarto, onde ambos estavam sentados em um colchão e conversando. Durante esse período, o suspeito, conhecido apenas como “Elias”, aproximou-se da janela do quarto e viu a vítima acariciando as pernas da testemunha. Motivado por ciúmes, Elias desferiu duas facadas no peito da vítima através da janela, causando ferimentos fatais. Após o ataque, Elias fugiu e seu paradeiro é desconhecido.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para dar início às investigações. A identidade completa da vítima ainda não foi divulgada pela polícia que investiga o crime.



nome: novalimanews